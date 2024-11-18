Депутат Михаил Антипов провел прием жителей Балашихи

Прием граждан на базе местного отделения партии «Единая Россия» прошел в Балашихе. Жители смогли получить ответы на важные вопросы в формате прямого диалога, включая получение льготных лекарств, обустройство колясочной у дома и организацию пешеходного перехода.

По каждому обращению депутат дал разъяснения в рамках действующего законодательства и взял вопросы жителей под личный контроль.

«Наша задача — не просто услышать, но и действовать, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Со своей стороны отправлю депутатский запрос в управляющую компанию, а также в профильные структуры администрации», — сказал депутат Балашихи Михаил Антипов.

Напомним, что любой житель округа может обратиться в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом № 7 или микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом № 11. Телефон для предварительной записи на прием: 8 (985) 193-64-03.

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