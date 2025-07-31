Депутат Марина Жирова провела личный прием жителей в Балашихе

Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». К Марине Жировой обратилась жительница Балашихи Алина, обеспокоенная состоянием крыши своего дома, и попросила помочь с ремонтом.

Депутат внимательно ознакомилась с ситуацией и подробно проконсультировала посетительницу. Вместе они наметили конкретные шаги для скорейшего разрешения проблемы.

«Каждое обращение граждан — это возможность помочь, сделать город лучше. Наша главная задача — слышать людей и находить эффективные решения их проблем», — подчеркнула Марина Жирова.

Такие приемы граждан — важный инструмент прямой связи с населением, позволяющий оперативно реагировать на нужды горожан и улучшать качество жизни в Балашихе.

Напоминаем, что каждый житель округа может обратиться в Общественные приемные партии «Единая Россия», расположенные по адресам: город Балашиха, улица Парковая, дом № 7, а также микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом № 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.