Депутат Коркин поделился опытом с участниками «ПолитСтарта» в Воскресенске
«Единая Россия» запустила в Подмосковье проект «ПолитСтарт», который призван помочь молодым людям подготовиться к выборам в местные органы власти. В рамках проекта депутат Московской областной думы Максим Коркин пообщался с участниками из Воскресенска.
В этом году в Воскресенске пройдут выборы в Совет депутатов, и проект «ПолитСтарт» помогает потенциальным кандидатам подготовиться к ним. В качестве наставника с потенциальными кандидатами пообщался депутат Максим Коркин, он рассказал о своем пути в политике и предварительном голосовании. Кроме того, участники проекта могли задать Коркину любые интересующие их вопросы.
«В начале моей профессиональной карьеры также было много трудностей, и сегодня я поделился этим опытом с нашими участниками. Эти знания необходимы начинающему политику. Участники предварительного голосования уже давно занимаются общественной деятельностью, и сейчас они решили испытать свои силы в политике. Желаю всем удачи», — сказал Максим Коркин.
Проект «ПолитСтарт» дает молодым людям возможность проявить себя, развить лидерские качества и получить навыки, необходимые для успешной политической карьеры.
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