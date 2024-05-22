Депутат Коркин поделился опытом с участниками «ПолитСтарта» в Воскресенске

«Единая Россия» запустила в Подмосковье проект «ПолитСтарт», который призван помочь молодым людям подготовиться к выборам в местные органы власти. В рамках проекта депутат Московской областной думы Максим Коркин пообщался с участниками из Воскресенска.

В этом году в Воскресенске пройдут выборы в Совет депутатов, и проект «ПолитСтарт» помогает потенциальным кандидатам подготовиться к ним. В качестве наставника с потенциальными кандидатами пообщался депутат Максим Коркин, он рассказал о своем пути в политике и предварительном голосовании. Кроме того, участники проекта могли задать Коркину любые интересующие их вопросы.

«В начале моей профессиональной карьеры также было много трудностей, и сегодня я поделился этим опытом с нашими участниками. Эти знания необходимы начинающему политику. Участники предварительного голосования уже давно занимаются общественной деятельностью, и сейчас они решили испытать свои силы в политике. Желаю всем удачи», — сказал Максим Коркин.