Депутат Коган отметил необходимость развития массового спорта в Подмосковье

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган осмотрел стадион «Спартак» в Кашире. Он указал на необходимость создания условий для развития массового спорта и обеспечения современной инфраструктурой в Подмосковье.

Александр Коган подчеркнул, что стадион «Спартак» обладает полувековой историей, однако там никогда не проводился ремонт.

«Вместе с администрацией увидели облупившиеся трибуны, неработающие душевые, раздевалки в ужасном состоянии, местами проваливаются полы. При этом стадион очень востребован, тут занимаются более тысячи ребят из четырех секций, дети из соседней школы и участники клуба „Активное долголетие“», — рассказал Александр Коган.

Зампред добавил, что с главой Каширы Михаилом Шуваловым был заключен договор о включении работ по ремонту объекта в госпрограмму Подмосковья.

«Проговорили с профильными ведомствами и уже в эту пятницу для оценки объекта приедут представители Минспорта и Минфин Подмосковья», — добавил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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