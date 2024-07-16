Депутат Юлия Мамай провела прием жителей Химок по социальным вопросам

Неделя приемов жителей по социальным вопросам началась в Химках. Самые частые обращения к специалистам традиционно касаются оформления социальных карт, льготного проезда и индексации пенсий.

К примеру, один из жителей Химок обратился за помощью по замене социальной карты. Вопрос решили оперативно. Муниципальный депутат Юлия Мамай передала запрос в соответствующие структуры, и в кратчайшие сроки жительница округа получит новый экземпляр.

«Один из жителей попросил оказать содействие в возмещении оплаты за проезд до санатория, где он проходил лечение. Заявитель является инвалидом третьей группы. Вместе с химчанином составили заявление в управление социального развития и подготовили необходимые документы. Разрешение вопроса держу на личном контроле», — прокомментировала Юлия Мамай.

Напомним, что неделя приемов жителей по социальным вопросам завершится 19 июля. Жители в указанный период могут обратиться к депутатам всех уровней, представителям профильных ведомств и социального фонда.

Попасть на прием можно в будни с 9:00 до 18:00 по предварительной записи. Пройти регистрацию необходимо в местном отделении партии «Единая Россия» или по телефону: 8 (916) 683-08-27.

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