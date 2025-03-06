Депутат из Видного стала финалистом областного конкурса в сфере самоуправления

В Общественной палате России прошел очный этап конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Марина Иноземцева вошла в число финалистов в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования».

«Этот этап — результат нашей общей работы и усилий всей команды. Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто поддерживает меня в реализации различных проектов и воплощении наших общих идей. Мы продолжим работать с тем же энтузиазмом и самоотдачей на благо наших жителей и развития региона, становясь лучше с каждым днем», — рассказала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Марина Иноземцева.

Марина Иноземцева — депутат окружного Совета в Ленинском округе, директор детского сада № 27 «Бобренок». Он стала финалистом в конкурсе среди заявленных народных избранников со всего Подмосковья, сообщил глава округа Станислав Каторов.

Марина Иноземцева представила комиссии проект, в котором рассказала о взаимодействии социальных общественных организаций и депутатов. В беседе с экспертами обсудили реализацию заявленных планов. По итогам оценки проектов были определены лучшие инициативы.

«Сегодня работа муниципалитетов видна как на ладони, и критики всегда немало. Наш конкурс — инструмент поощрения, и это, я считаю, очень важно. Достижения и новые победы стимулируют к прогрессу и карьерному продвижению», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Самыми популярными номинациями стали «Лучший староста», «Лучший муниципальный депутат», «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения» и «Лучший специалист в социальной сфере». Итоги очного этапа станут известны в апреле. Победителей и призеров объявят на праздничной церемонии в День местного самоуправления.

Организатор конкурса — Совет муниципальных образований Московской области.