Депутат из Солнечногорска победил на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу

Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу Eurasia Open прошел в Москве. Солнечногорск представляли мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, депутат Совета депутатов Алексей Захаров и местный житель, титулованный атлет Михаил Гринько.

Алексей Захаров выступал в дисциплине «Жим штанги лежа» и показал высокие результаты сразу в нескольких категориях. В весовой категории до 75 килограммов он завоевал титул чемпиона, а в абсолютном зачете среди всех весовых категорий стал обладателем бронзовой медали.

Михаил Гринько также завоевал титул чемпиона в своей весовой категории.

«От всей души хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал и помогал мне готовиться к выступлению! Постараюсь и дальше радовать вас своими победами и представлять нашу великую Россию и наш спортивный Солнечногорск на международной арене», — подчеркнул депутат Совета депутатов Алексей Захаров.

Всего в турнире приняли участие более 460 спортсменов из 71 города, 26 регионов и четырех стран: России, Белоруссии, Армении и Ирана.