Депутат из Шатуры поучаствовала во всероссийском слете «Молодой гвардии»

Он отметил, что движение стало школой патриотизма для тысяч молодых ребят и подчеркнул особую роль добровольцев, помогающих в зоне специальной военной операции.

Председатель партии поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодежи.

«Мы — Молодая Гвардия „Единой России“. Мы часть главной движущей политической силы нашей страны, партии власти, партии президента. Дмитрий Анатольевич, спасибо партии и старшим наставникам за внимание, которое вы нам уделяете. Мы точно знаем, что нам дают слово, нас слышат и нам помогают. Вы можете на нас рассчитывать, а мы очень ценим ваше доверие и стараемся его оправдать», — сказала в своем выступлении Евгения Чиркунова.

Она отметила, что этот год стал для нее знаковым: Евгения стала одной из 500 победителей проекта «ПолитЗавод», избралась в Совет депутатов в родной Шатуре и готова трудиться на благо малой родины и страны.