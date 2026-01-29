Депутат Николай Пушкин присоединился к уборке снега в Серпухове

В Серпухове депутат Николай Пушкин решил внести свой вклад в борьбу с последствиями снегопадов. Каждое утро он начинает с уборки снега, очищая территорию возле своего частного дома и подходы к школе № 12.

Депутат использует роторный снегоуборщик, чтобы расчистить тротуар перед школой и расширить выход на «зебру». Затем он проходит через дорогу и завершает работу на школьной стороне улицы.

«Мои дети сюда учиться ходят, и я решил таким образом помочь им в учебе. Ну и заодно всем остальным школьникам с учителями помог, и всем тем прохожим, кто ходит мимо школы по тротуару», — прокомментировал свои действия Николай Пушкин.

По мнению депутата, если люди самостоятельно очистят от снега хотя бы несколько метров общественной территории, то всем станет легче жить и справляться с такими природными катаклизмами.