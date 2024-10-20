Депутат из Подольска стал лауреатом национальной премии «Отцовское признание»
Церемония награждения выдающихся общественных деятелей прошла в Общественной палате Российской Федерации. На ней отметили депутата из Подольска Евгения Исаева.
Премию вручают за вклад в развитие и продвижение семейных, а также духовно-нравственных ценностей и роли отца в России. Евгений Исаев стал лауреатом второй степени в номинации «Бизнес во благо».
Вручать премию «Отцовское признание» предложили активисты Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Цель такой инициативы — укреплять традиционные ценности и институт семьи.
В рамках премии отмечают тех, кто способствует развитию и пропаганде семейных ценностей, в том числе важной роли отца в семье.
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