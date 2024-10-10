Депутат из Подольска передал бойцам СВО 70 беспилотников

Участник спецоперации, депутат городского совета и бизнесмен Андрей Черепенников отвез в зону боевых действий беспилотные летательные аппараты общей стоимостью более 58 миллионов рублей. Военная часть на Донецком направлении получила 20 аппаратов «Черника 2» и 50 FPV «Брус».

Андрей Черепенников объяснил, что на крыло дронов-камикадзе можно подвесить до четырех килограммов взрывчатки и направить в сторону противника. Дальность полета отправленных на фронт моделей составляет до 150 километров. «Привезли не только сами устройства, но и запчасти к ним», — добавил депутат.

Черепенников также является учредителем Корпорации инновационных технологий. После возвращения из зоны СВО он намерен запустить в Подольске новые мощности по производству беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы. Предприятие ставит своей главной задачей получение государственного финансирования, чтобы ежемесячно производить необходимый для нужд военных объем БПЛА.

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