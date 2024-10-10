Депутат из Подольска отправил технику и продукты бойцам СВО

Машина с грузом гуманитарной помощи отправилась из Подольска в зону спецоперации. Поддержку военнослужащим оказал на собственные средства депутат городского совета, глава компании «Русский рыбный мир» Евгений Исаев.

Бизнесмен рассказал, что к нему обратились бойцы СВО с просьбой помочь в покупке станций радиоэлектронной борьбы для автомобилей и бронемашин и квадрокоптера. Исаев решил поддержать ребят и приобрел три станции РЭБ и беспилотник МAVIC.

Кроме того, он отправил на фронт более пяти тысяч банок с консервами производства своей компании и свыше 10 тысяч бутылок питьевой воды «Аксаут».

«Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать наших ребят в зоне СВО», — подчеркнул Евгений Исаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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