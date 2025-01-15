Депутат из Ногинска поучаствовала в антифашистском фестивале в Венесуэле

В Венесуэле прошел Международный антифашистский фестиваль. В нем приняли участие депутат из Богородского округа Екатерина Щербакова вместе с парламентариями из палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

Фестиваль прошел в столице страны Каракасе. Его приурочили ко вступлению действующего главы государства Николаса Мадуро в третий президентский срок. В делегацию от России вошли представители научного, культурного и спортивного сообществ.

В мероприятии приняли участие более трех тысяч человек из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. В рамках фестиваля прошли тематические встречи, на которых обсудили перспективы взаимного сотрудничества.

Кроме того, делегаты стали гостями инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Во время фестиваля депутат Екатерина Щербакова из Ногинска успела дать интервью местному телеканалу по поводу форума.

«Самое главное — это каждую секунду помнить, что работаешь для своего народа и на благо своей страны. Надеюсь, что дружба между нашими странами будет только укрепляться, вследствие чего появится множество интересных совместных проектов в разных сферах», — подчеркнула Екатерина.