Депутат из Лосино-Петровского встретилась с жителями поселка Юность

Активисты партии «Единая Россия» из Лосино-Петровского и профильные специалисты побывали в поселке Юность в рамках выездного визита. Они пообщались с жителями населенного пункта и выслушали их претензии.

Участие в мероприятии приняли муниципальный депутат Надежда Коннова, член партии «Единая Россия» Михаил Пешков, сотрудники территориального отдела и управляющей компании. Выезд прошел в рамках партийного проекта «Городская среда».

Специалисты пообщались с жителями поселка. Так, жители пожаловались на наличие брошенных автомобилей на придомовой парковке. Депутат и представители управляющей компании пообещали провести переговоры с собственником авто.

Также жители высказали недовольство работой управляющей компании, попросили заменить лампочки на пожарной лестнице. Коммунальщики оперативно приняли жалобу и исправили недочет.

«Мы стоим на страже интересов людей, и наша задача — не просто реагировать на проблемы, но и активно работать над их предотвращением. Взаимодействие с населением — это наша работа. Каждый шаг, который мы делаем, должен быть направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни. Мы должны быть готовы к диалогу, к компромиссам и, что самое главное, к действиям, которые изменят жизнь людей к лучшему», — отметила куратор партийного проекта «Городская среда» Татьяна Голод.