Чемпионат России по шоссейному велоспорту среди любителей проходил на олимпийской велотрассе «Крылатские холмы» в Москве. Золотую медаль завоевал депутат окружного совета из Лобни Александр Кузьмиченко.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По словам организаторов, групповая гонка потребовала от участников не только физической выносливости, но и стратегического мышления.

Александр Кузьмиченко быстрее всех в возрастной категории 45-54 года преодолел дистанцию 75 километров. Результат победителя составил 2 часа 18,15 секунды.

Депутат регулярно участвует в городских спортивных мероприятиях, пропагандируя здоровый образ жизни. Его успех на соревнованиях доказал, что активная общественная деятельность совместима со спортивной карьерой.