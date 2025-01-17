Депутат из Ленинского округа может возглавить сборную России по плаванию

Федерация плавания России единогласно рекомендовала на пост главного тренера сборной Андрея Шишина. С 2024 года он работает в команде старшим тренером, а также входит в совет депутатов Ленинского городского округа.

Заслуженный тренер России Андрей Шишин подготовил олимпийского чемпиона Евгения Рылова и серебряного призера Олимпиады в Токио Ивана Гирева, а также множество чемпионов мира, рекордсменов Европы и России. Он награжден орденом Дружбы, знаками отличия «Спортивная доблесть» второй степени и «За заслуги перед Московской областью» третьей степени.

Андрей Шишин заботится не только о детях и молодежи, но и способствует развитию спорта для старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие». С начала спецоперации центр «Дельфин», где работает Шишин, оказывает поддержку бойцам и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик и Мариуполя. Тренер также разрабатывает программу реабилитации для участников СВО.

Андрей Шишин заявил, что его основной задачей на посту главного тренера российской сборной будет приумножение и улучшение потенциала спортсменов. «Приложу все усилия для того, чтобы сборная продолжила дальше покорять пьедесталы и устанавливать мировые рекорды, демонстрируя всем профессионализм и мастерство российской школы плавания», — сказал тренер в интервью телеканалу «Матч-ТВ».