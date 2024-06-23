Депутат из Химок Валентин Герасимов навестил старейшего ветерана округа

Иван Кривошеев служил в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии 51-й армии. Ветеран — обладатель орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалей «За отвагу», двух медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудного знака «Освободителю Донбасса». Победу старейший ветеран Химок встретил в Праге.

«Советские солдаты и офицеры проявили несгибаемую волю и героизм. Подвиг блокадного Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы стали символами мужества и самоотверженности нашего народа. Мы бесконечно будем благодарны нашим ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас лучшие качества», — прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Навещать ветеранов, помогать им и дарить подарки стало доброй традицией в Химках. В том числе в преддверии Дня Победы и Дня памяти и скорби.

«Иван Никитович — старейший ветеран нашего города. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Без сомнения, Иван Никитович — настоящая гордость Химок и всей России», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также в округе работает проект «Старшее поколение». В его рамках проходят обучение, тренировки, экскурсии и музыкальные программы для пожилых людей. Социальная поддержка этой группы населения — приоритет в работе партии «Единая Россия».

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