Депутат из Химок Валентин Герасимов навестил старейшего ветерана округа
Депутат городского округа Химки Валентин Герасимов навестил участника Сталинградской битвы Ивана Никитовича Кривошеева. Ветерану Великой Отечественной войны 103 года.
Иван Кривошеев служил в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии 51-й армии. Ветеран — обладатель орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалей «За отвагу», двух медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудного знака «Освободителю Донбасса». Победу старейший ветеран Химок встретил в Праге.
«Советские солдаты и офицеры проявили несгибаемую волю и героизм. Подвиг блокадного Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы стали символами мужества и самоотверженности нашего народа. Мы бесконечно будем благодарны нашим ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас лучшие качества», — прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.
Навещать ветеранов, помогать им и дарить подарки стало доброй традицией в Химках. В том числе в преддверии Дня Победы и Дня памяти и скорби.
«Иван Никитович — старейший ветеран нашего города. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Без сомнения, Иван Никитович — настоящая гордость Химок и всей России», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Также в округе работает проект «Старшее поколение». В его рамках проходят обучение, тренировки, экскурсии и музыкальные программы для пожилых людей. Социальная поддержка этой группы населения — приоритет в работе партии «Единая Россия».
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