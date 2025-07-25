Депутат из Химок рассказал о приоритетах работы в интервью телеканалу «360»

В интервью телеканалу «360» депутат городского округа Химки Руслан Шаипов выделил ключевые направления своей деятельности. Основное внимание уделено благоустройству территории и поддержке граждан, в том числе семей участников СВО.

Депутат Совета депутатов Химок Руслан Шаипов в беседе с журналистами телеканала «360» рассказал о значимых проектах, реализуемых на территории округа. Одной из обсуждаемых тем стало участие в региональной акции по озеленению. В сквере «Победа» в рамках инициативы «Зеленый регион» депутаты совместно с жителями высадили 50 берез.

В числе приоритетов депутата Совета депутатов Химок — обновление дорожной инфраструктуры, ремонт подъездов, благоустройство дворов и развитие практики раздельного сбора мусора. Особое внимание уделяется адресной помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Поддержка включает консультации по вопросам жилищного обеспечения, выплат, получения медицинской помощи и образования.

«Когда жители включаются в развитие округа — это главный показатель, что мы движемся в правильном направлении», — отметил депутат Совета депутатов Химок Руслан Шаипов.

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