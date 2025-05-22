Депутат из Химок принял участие в международном экономическом форуме

Депутат городского округа Химки Артур Каримов принял участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие собрало представителей из разных регионов и стран для обсуждения сотрудничества в сфере экономики, науки, культуры и образования.

Форум включал в себя насыщенную программу: круглые столы, тематические сессии и дискуссии, где обсуждали вопросы развития торговли, инвестиций, культурного обмена и гуманитарного взаимодействия. Особое внимание уделили укреплению деловых контактов и поддержанию традиционных ценностей, объединяющих российский и исламский мир.

«Для меня, как для руководителя торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки, важно участвовать в таком событии. Это прекрасная возможность представить инициативы, нацеленные на укрепление деловых связей, развитие молодежных и общественных проектов. Уверен, что подобные диалоги формируют прочную основу для многолетнего и эффективного взаимодействия», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Одной из ключевых тем форума стало осмысление культурного наследия через архивные источники и генеалогические исследования мусульманских регионов. Участники обсуждали, как родословные, цифровизация и современные методы документирования помогают сохранять историческую память и расширяют возможности для международного культурного сотрудничества.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что Химки активно развивают форумную повестку, а Артур Каримов регулярно взаимодействует с международными партнерами. Он сотрудничает с представителями Китая и Сенегала, продвигая совместные проекты и помогая им выходить на российский рынок.