Депутат из Химок посетил международный фестиваль кино

Депутат из Химок присоединился к проведению международного фестиваля документального кино «Это время героев! Это наше время!». Среди других участников были военные корреспонденты, бойцы специальной военной операции, актеры, режиссеры и певцы.

Фестиваль посвятили патриотической тематике. На нем собрались деятели искусства из разных областей.

«На этой встрече всех объединяет одна идея — идея защиты Донбасса, желание рассказать и узнать правду о происходящем на новых территориях, о героях на фронте и в тылу», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Гостей фестиваля кино ждала масштабная программа. Собравшиеся посетили тематические концерты и кинопоказы.

Артур Каримов также поделился с коллегами примером родного округа. Напомним, что в Химках с июля 2024 года реализуют патриотическую программу, направленную на сохранение культурного и исторического наследия России и передачу накопленных знаний подрастающему поколению. Так, в округе ежедневно проводят мастер-классы, лекции, встречи с участниками боевых действий и многое другое.