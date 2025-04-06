Депутат из Химок Артур Каримов провел встречу с предпринимателями из КНР

Международная встреча состоялась в Химках. В ней поучаствовали муниципальный депутат и представители делегации из Китайской Народной Республики.

Темой встречи стали обмен опытом и обсуждение возможностей взаимодействия. Также на мероприятии зарубежным гостям рассказали об экономическом развитии Химок.

«Как руководитель Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки хочу отметить, что мы уже не один раз заключали соглашения с представителями Поднебесной. Именно для достижения долгосрочного сотрудничества и проводятся подобные встречи, на которых каждый может узнать особенности российского рынка и ведения бизнеса в нашей стране», — добавил Артур Каримов.

По словам народного избранника, такие встречи помогают развивать деловые отношения и создавать новые общие проекты.

Ранее муниципальный депутат Артур Каримов подписал соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Химок и представителями китайского бизнес-сообщества. Благодаря документу предприниматели из России и Китая теперь работают с проверенными контрагентами.