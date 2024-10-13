Депутат из Химок Артур Каримов отправился добровольцем в зону СВО

Депутат городского округа Химки Артур Каримов отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он презентовал проект «Химки. Успех в единстве поколений» командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апти Алаудинову.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» реализуется с июля 2024 года.

«Наш слоган „Сохраняя прошлое — защищаем будущее“ очень многое значит. Наше прошлое никто не сможет переписать или изменить. Сегодня бравые бойцы повторяют подвиги наших дедов и прадедов. Я уверен, что победа будет за нами», — сказал Артур Каримов.

Артур Каримов отметил, что командир «Ахмата» демонстрирует личный пример, находясь в зоне СВО.

«Командуя добровольческим формированием „Ахмат“ с 2022 года, вы показали образец истинного героизма и самоотверженности. Под вашим руководством бойцы проявили себя на высшем уровне, достигнув значительных результатов в выполнении поставленных задач», — отметил в ходе беседы Артур Каримов.

Артур Каримов более двух лет занимается отправкой груза в зону специальной военной операции, а сейчас он лично записался в добровольцы и отправился на фронт. Благодаря его трудам бойцы получили продукты питания, военную амуницию, бронежилеты, рации, приборы ночного видения, ноутбуки и многое другое.

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