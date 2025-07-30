Депутат из Богородского округа стала участником всероссийского молодежного форума

Образовательный форум «Территория смыслов» прошел в мастерской управления «Сенеж», объединив молодых парламентариев из разных регионов. В рамках дискуссии «Единство» спикерами стали депутат из Богородского округа Екатерина Щербакова и заместитель председателя по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками комитета Госдумы Артем Туров.

Основное внимание участники уделили тому, как молодежь может формировать имидж страны за ее пределами. Екатерина поделилась опытом работы Палаты молодых законодателей, акцентировав внимание на межпарламентском взаимодействии с зарубежными коллегами. Она представила примеры успешных инициатив, а также рассказала о своей депутатской практике.

В этом месяце по ее инициативе организовали выездную администрацию для жителей микрорайонов Успенск, Панфиловка и Птицефабрика города Ногинска. Все поступившие обращения взяли в работу. Регулярные встречи с избирателями помогают Екатерине оперативно решать актуальные вопросы.

«Дискуссия получилась по-настоящему теплой и живой. Участники задавали интересные вопросы, и даже после официального окончания сессии мы еще долго не расходились — продолжали общаться, делиться мнениями, фотографировались на память», — отметила Екатерина Щербакова.