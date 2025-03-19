Депутат из Богородского округа приняла участие во встрече с послом Таиланда

Делегация Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации побывала на встрече с послом Королевства Таиланд. В составе российской делегации была депутат из Богородского округа Екатерина Щербакова.

Встреча в посольстве Таиланда прошла по инициативе посла азиатской страны и куратора Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, сенатора Александра Варфоломеева. По словам участников встречи, посол искренне заинтересовался работой Палаты, постоянно делал для себя важные отметки.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия молодых парламентов обеих стран, а также определили дальнейшие шаги в совместной работе по развитию молодежного законотворчества.

«Посол Королевства за очень приятной беседой напоил нас чаем и кофе. Мы рассказали об активности нашей Палаты, поделились опытом работы подобных институтов для молодых политиков», — рассказала депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

Александр Варфоломеев пригласил посла и молодых парламентариев Королевства Таиланд посетить Совет Федерации.