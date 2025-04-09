Депутат из Богородского округа посетила Бахрейн с международной миссией

Депутат из Богородского округа Екатерина Щербакова вместе с коллегами отправилась в Бахрейн для участия в значимой международной миссии. Визит направлен на укрепление связей между Россией и арабским государством, в этом году страны отмечают 35-летие дипломатических отношений.

В программе делегации были встречи с высокопоставленными представителями местного парламента. Участники рассмотрели важные аспекты сотрудничества, уделив особое внимание молодежной политике. Утром прошло совещание с Комитетом по молодежным делам Бахрейна, где обсудили общие интересы и возможности для совместных проектов.

После этого делегаты посетили посольство Российской Федерации, где были представлены планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Важной частью поездки стало знакомство с Молодежным центром, где гости смогли увидеть, как организована работа с молодежью в Бахрейне.

Екатерина Щербакова отметила, что день был насыщен встречами и обсуждениями, и выразила надежду на установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений между странами.