Депутат из Богородского округа побывала на встрече ко Дню матери в Москве

Депутат Богородского округа, активная общественница Екатерина Щербакова побывала на интересном мероприятии в Москве, посвященном предстоящему Дню матери. Вместе с активными мамами, реализующими уникальные социальные и благотворительные проекты, Екатерина приняла участие в круглом столе, посвященном, в частности, проблеме демографии и сохранения семейных ценностей в современной России.

Депутат рассказала о своем опыте работы в Палате молодых законодателей и о тех социальных инициативах, которые там реализуют. Она подробно остановилась на проектах, которые проводятся непосредственно в Богородском округе, — выставке «Успешная мама» и полюбившемся социальном проекте «Богородская леди». Один из посылов конкурса — обратиться к традициям хорошего воспитания Института благородных девиц, когда девочкам давались все необходимые навыки для успешной дальнейшей жизни. Основная цель проекта — показать девушкам, как они могут самореализоваться в современном мире, опираясь на традиционные ценности.

Обсуждение вышло очень живым, эмоциональным, настоящим. Участницы встречи выявили множество проблемных точек. В ходе обсуждения рождались важные решения, интересные инициативы, которые в дальнейшем можно развивать как на уровне городов, так и регионов, и даже превращать в федеральные проекты. В частности, прозвучало предложение сделать аналог «Богородской леди» для мальчиков и юношей.

Также поступила инициатива создавать и запускать больше проектов именно для семей, а не только для женщин, чтобы укрепить семейные ценности и защитить традиционные, духовно-нравственные ориентиры в обществе.