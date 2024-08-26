Депутат из Балашихи Сергей Степашин передал рюкзак сыну участника СВО

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутат Балашихи Сергей Степашин посетил семью участника СВО. Он передал юному школьнику рюкзак с канцелярскими принадлежностями.

«С радостью присоединился к благотворительной акции и вручил рюкзак со школьными принадлежностями маме ученика, ведь глава семейства сейчас находится в зоне спецоперации и с честью защищает границы нашей Родины» — поделился Сергей Степашин.

В рюкзаке все необходимое для учебы: тетради, ручки, карандаши, цветная бумага, альбом для рисования и многое другое. Мама юного школьника отметила, что такая помощь сейчас очень важна, особенно перед новым учебным годом.

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