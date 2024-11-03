Депутат из Балашихи Сергей Щукин подарил ноутбук участнику СВО

Член фракции «Единая Россия», депутат горсовета Сергей Щукин из Балашихи передал семье участника СВО новый ноутбук. Он выполнил просьбу, с которой обратилась к нему семья бойца во время первой встречи.

Депутаты «Единой России» регулярно навещают семьи участников СВО и оказывают им необходимую помощь.

«В начале октября я провел выездную встречу с участником СВО, который после тяжелого ранения проходит реабилитацию. Одной из просьб семьи бойца была помощь в организации ремонта бытовой техники для детей. На момент встречи забрал с собой в ремонт два компьютера — один удалось починить, второй, к сожалению, восстановлению не подлежит. Поэтому, было принято решение закупить новый ноутбук», — сказал Сергей Щукин.

Семья бойца обратилась с просьбой оказать содействие в оформлении документов на социальные выплаты, а также помочь в организации ремонта бытовой техники для детей.

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