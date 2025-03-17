Депутат из Балашихи поделился снимком первого весеннего полнолуния

Народный избранник из Балашихи Александр Евсюткин разместил в социальных сетях впечатляющий снимок полнолуния, на котором в кадр попал самолет. Фотография, сделанная после двух часов ожидания и более 400 кадров, быстро завоевала популярность среди пользователей.

Стремясь запечатлеть редкое совпадение полнолуния с пролетом самолета, Евсюткин провел несколько часов в лесу, меняя объективы и ракурсы, чтобы поймать идеальный момент. Несмотря на мороз и пропущенные кадры, ему удалось создать уникальный снимок.

«Я провел много времени на морозе, чтобы поймать хороший кадр. Но в итоге мне удалось сделать этот снимок», — поделился Александр Евсюткин.

Снимок был сделан во время первого весеннего полнолуния 2025 года, известного как Червячная Луна. Это название связано с появлением земляных червей, которые начинают активизироваться с наступлением весеннего тепла.