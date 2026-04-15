Депутат из Балашихи подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

Тарас Васильевич выступил одним из инициаторов расширения механизма инвестиционного налогового вычета для предприятий Подмосковья.

«Вся моя жизнь напрямую связана со 118-м избирательным округом, в который входят Железнодорожный, Балашиха и Реутов — это близкие мне города, где живу я, мои друзья и родные: мама, сестра, жена, дочь. Поэтому для меня важно, чтобы эти города становились красивее, комфортнее и современнее. Вопросов у жителей много, и каждый из них важен. Это транспортное сообщение, развитие предприятий, создание рабочих мест, доступность образования и здравоохранения. Именно на представлении и защите интересов жителей я и намерен сосредоточить свою работу», — поделился депутат.

«Единая Россия» на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней. Голосование проходит открыто: жители сами выбирают кандидатов, а партия утверждает итоговый список на съезде. В этом году кампания стартовала 11 марта — в преддверии выборов в Государственную думу, Московскую областную Думу и муниципальные советы.

