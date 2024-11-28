Депутат из Балашихи побывал на заседании областного Совета «Единой России»

В Доме правительства провели заседание Московского областного Совета первичных отделений партии «Единой России». Депутат городского Совета Балашихи Антон Орешков принял в нем участие.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов поприветствовал собравшихся. Депутат отметил важность первичных отделений, он сказал, что это основополагающий элемент «Единой России» и главный канал взаимодействия с избирателями.

По словам секретаря первичного отделения № 40 Антона Орешкова, такие специалисты глубоко знают все проблемы территорий, которые они курируют. Он также отметил, что подобные люди — это потенциал для развития партии.

«Наша задача — обеспечить поддержку каждому активисту, чтобы на предстоящих выборах „Единая Россия“ достойно представила интересы наших избирателей на всех уровнях», — добавил он.

Напомним, что в Балашихе открыли 183 первичных отделения «Единой России». Они объединяют свыше пяти тысяч партийцев и более тысячи сторонников.

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