Депутат из Балашихи оказал гумпомощь переехавшей из Курской области семье

Жительница поселка Коренево Курской области Алла Т. с семьей недавно переехала в Балашиху. Женщина попросила о помощи в общественной приемной «Единой России». Депутат городского совета Сергей Степашин откликнулся на ее просьбу. Он организовал сбор гуманитарной помощи. Благодаря акции «Доброе дело» Алла Т. и ее близкие получили основные продукты питания, предметы первой необходимости и средства личной гигиены.

«Когда люди сталкиваются с такими трудностями, мы не можем оставаться в стороне. Важно, чтобы каждая семья, особенно те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, чувствовала нашу поддержку и заботу. Мы постараемся помочь этой семье обустроиться в Балашихе и сделаем все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома», — подчеркнул Сергей Степашин.

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