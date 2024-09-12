Депутат из Балашихи наградил победителей спортивного турнира в Макеевке

Турнир по тяжелой атлетике «Мы вместе» прошел в Макеевке. Участие в организации и церемонии награждения принял депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Антон Орешков.

Соревнования приурочили ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и Дню города. Участие в турнире приняли спортсмены из Донецкой Народной Республики и других регионов России. Штангисты соревновались в разных весовых категориях.

«Проведение таких турниров — это часть большой общей работы по возвращению к мирной жизни людей в новых регионах. Очень важно, чтобы дети и молодёжь имели возможность заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, укреплять своё здоровье и дух. Спорт объединяет и этот турнир — яркий пример того, как можно поддерживать молодых спортсменов, в том числе и в Донбассе», — сказал Антон Орешков.

Депутат вручил юным участникам турнира 40 сладких наборов. Все победителей также наградили медалями и кубками.

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