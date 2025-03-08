Депутат Ирина Спирина подвела итоги работы в 2024 году в Химках

Встречу с жителями Химок провела муниципальный депутат Ирина Спирина. Мероприятие состоялось в Детской школе искусств имени Верстовского. На нем обсудили итоги работы в прошлом году и планы по взаимодействию в 2025-м.

В прошлом году народная избранница провела 12 приемов граждан, она рассмотрела 36 различных обращений.

«Я провожу личный прием граждан ежемесячно. Особое внимание уделяю поддержке семей участников СВО, многодетных семей и старшего поколения. Это те категории, которые требуют особой заботы и помощи, и моя задача — добиваться оперативного и эффективного решения их вопросов», — добавила Ирина Спирина.

Также депутат курирует 58 домов. Активно участвует в обсуждениях в домовых чатах. Кроме того, с начала СВО регулярно помогает в сборе гуманитарных грузов. В прошлом году организовано 24 таких мероприятия.

Другими темами обсуждения на встрече стала работа муниципального Совета депутатов. Также жители озвучили свои предложения по улучшению городской инфраструктуры. Их рассмотрят при формировании проектов.

«Мы стремимся быть максимально открытыми перед избирателями, а отчеты являются одним из ключевых инструментов для этого. Они позволяют не только информировать горожан о проделанной работе и планах на будущее, но и помогают людям лучше понимать, как функционируют Совет депутатов и администрация, какие перспективы развития есть у Химок», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.