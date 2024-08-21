Депутат Ирина Роднина в преддверии учебного года посетила школу № 6 в Лобне

Депутат партии «Единая Россия» Ирина Роднина посетила среднюю общеобразовательную школу № 6 в Лобне в рамках акции «Родительская приемка». Визит состоялся совместно с представителями родительской общественности, муниципальным депутатом Сергеем Андреевым и первым заместителем главы города Владимиром Зиновьевым.

Школу № 6 в микрорайоне Красная Поляна обновили в 2022 году, когда здесь открыли новую пристройку на 400 мест. В новом блоке начальных классов располагаются 16 учебных кабинетов для четырех параллелей, кабинет музыки, а также общешкольные помещения, включая пищеблок с обеденным залом на 450 мест, два спортивных зала и актовый зал на 400 человек.

«Проведены необходимые работы по косметическому ремонту и благоустройству прилегающей территории. В библиотеке есть все необходимые учебники и большой фонд художественной литературы. Думаю, ребятам будет комфортно получать новые знания и делать открытия», — сообщила Ирина Роднина.

Депутат подчеркнула важность создания комфортной образовательной среды для учащихся и выразила уверенность в успешном начале нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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