Депутат Инна Монастырская провела прием жителей Химок

Муниципальный депутат Инна Монастырская приняла участие в неделе тематических приемов граждан в Химках. Народная избранница приняла жителей, которых беспокоили вопросы, касающиеся организации праздников в округе и зачисления в вузы.

Первая заявительница обратилась к депутату с просьбой помочь в улучшении организации детских мероприятий, которые планируют проводить в округе. Все предложения Инна Монастырская обещала взять в работу. Также на прием пришел отец учащейся Центральной детской школы искусств. Его волновало поступления дочери на теоретический факультет музыкального колледжа. Инна Монастырская подробно проконсультировала мужчину и обещала оказать содействие в будущем.

«Прием в детские школы искусств Химок на новый учебный год проходит в период с 15 апреля по 15 июня. Дополнительный набор пройдет с 20 августа по 30 сентября. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно на областном и федеральном сайте Госуслуг», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина выстроена особая система взаимодействия между активными химчанами и муниципальными депутатами. В ее основе принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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