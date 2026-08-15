Депутат Химок Валентин Герасимов проверил ремонт детского сада

Муниципальный депутат Валентин Герасимов совместно с представителями администрации и родителями проверил ход капитального ремонта корпуса дошкольного отделения школы «Триумф» в Химках на улице Маяковского. На сегодняшний день в учреждении работы вышли на финишную прямую.

В рамках капремонта произвели полную замену кровли, заменили старые оконные блоки на современные энергосберегающие конструкции и привели в порядок потолочные перекрытия.

«Совместно с директором школы „Триумф“ Диной Епифановой мы провели встречу с родителями прямо на объекте. Вместе с мамами и папами мы проверили качество ремонтных работ и соответствие используемых материалов всем стандартам. Увиденным остались довольны: подрядчик ответственно подходит к делу, понимая, что речь идет о безопасности и комфорте малышей», — отметил Валентин Герасимов.

«Депутатский корпус Химок проводит такие проверки на регулярной основе. Общественный контроль — самый эффективный инструмент взаимодействия власти и жителей. Когда мы вместе с горожанами выходим на объект, мы можем оперативно указать на недочеты или внести корректировки. В результате мы получаем не просто отремонтированное здание, а пространство, которое действительно нравится людям и служит на благо нашего округа», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Масштабное преображение детского сада стало возможным благодаря реализации Народной программы. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что контроль на каждом этапе — от закупки материалов до финишной отделки — обеспечивает соблюдение высоких стандартов качества.