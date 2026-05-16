Депутат Химок рассказала школьникам о Крымской наступательной операции

На встрече собрались ученики, их родители, педагоги и почетные гости. В приветственном слове Ирина Спирина подчеркнула, что важно, чтобы история не была для детей просто набором дат из учебника.

«Крымская операция — это пример невероятного мужества и военного гения. Рассказывая об этих событиях в стенах школы, мы передаем ребятам чувство гордости за своих предков и воспитываем поколение, которое понимает: Крым — это наша земля, за которую сражались и которую отстояли герои», — отметила она.

Участникам урока рассказали о Крымской наступательной операции, проходившей с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Школьники узнали, как за 35 дней была разгромлена 17-я немецкая армия, считавшая Крым неприступной крепостью. Им объяснили, в чем заключалась сложность прорыва на Перекопе, и рассказали о героизме при освобождении Севастополя.

Муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина отметила, что знание своей истории дает человеку внутренний стержень и нравственные ориентиры. По ее словам, сегодня связь времен ощущается особенно остро, а воспитание патриотизма у подрастающего поколения — это общая ответственность перед прошлым и будущим страны.

Открытый урок стал частью ежедневной патриотической работы, цель которой — объединить жителей всех поколений вокруг любви к России и своему городу.

Депутат Валентин Герасимов напомнил, что в округе регулярно проходят тематические мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками боевых действий.