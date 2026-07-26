Депутат Химок провела лекцию о защитниках неба Москвы

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках прошла лекция, посвященная Дню защитников неба Москвы. Активные жители и почетные гости округа вспомнили события лета 1941 года, когда ковалась первая крупная победа над превосходящими силами врага.

Депутат Химок Инна Монастырская отметила, что для химчан защита столичного неба — глубоко личная тема, ведь именно над их землями разворачивались решающие воздушные бои.

«За сухими историческими фактами стоят судьбы реальных людей — тех, кто в 41-м не спал ночами, дежуря у прожекторов и зениток. Наша задача — не просто сохранить этот пласт истории, а сделать его осязаемым для каждого жителя», — добавила она.

Основной темой встречи стал разбор первой массированной атаки нацистской авиации на Москву, которая была предпринята в ночь на 22 июля 1941 года. Гостям рассказали об уникальной системе противовоздушной обороны, созданной вокруг столицы: о постах воздушного наблюдения, оповещения и связи, зенитных батареях и истребительной авиации. Из более чем 200 вражеских самолетов, летевших уничтожить город, к центру прорвались лишь единицы.

«Помнить свою историю сегодня — это значит обладать мощным внутренним стержнем. Преемственность мужества мы видим и в наши дни: бойцы, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции, — это достойные наследники тех самых защитников неба 41-го года. Они так же надежно стоят на страже наших интересов», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лекция стала частью системной работы, развернутой в Химках по инициативе депутатского корпуса. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что цель программы — сплочение жителей вокруг исторической правды и фундаментальных ценностей.