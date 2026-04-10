Депутат Химок передала подарки детям из областного онкодиспансера

Юлия Мамай 7 апреля посетила пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Она передала им «Коробку храбрости» с подарками, которые поддержат их на пути к выздоровлению.

Эта благотворительная акция уже стала доброй традицией. Ежегодно сторонники и активисты партии «Единая Россия» собирают игрушки, книги и другие приятные сюрпризы для ребят, проходящих лечение в медицинских учреждениях и хосписах по всей стране. К инициативе также присоединились три корпуса дошкольных отделений школы № 14.

«В больничных стенах детям особенно непросто. Наше участие поможет им почувствовать заботу, поддержку и подарит частичку домашнего тепла», — отметила Юлия Мамай.

«Коробка храбрости» — это масштабный проект партии «Единая Россия», который напоминает: даже в самые непростые времена рядом всегда есть люди, готовые поддержать. Благодаря таким акциям маленькие пациенты получают не только радость, но и дополнительную мотивацию стойко переносить лечение.