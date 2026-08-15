Депутат Химок Наталья Каныгина провела лекцию о победе у озера Хасан

В Центральной городской библиотеке Химок 12 августа прошла историческая лекция, посвященная победе советских войск в районе озера Хасан в 1938 году. Мероприятие провела муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Она обратилась к участникам с приветственным словом.

«События у озера Хасан — свидетельство того, что наши границы всегда были и будут священны. Подвиг пограничников и красноармейцев в тридцать восьмом году показал всему миру: на любое посягательство на суверенитет нашей страны последует сокрушительный ответ. Проводя такие лекции, мы помогаем химчанам почувствовать гордость за своих предков, чей героизм заложил фундамент для великой Победы сорок пятого года», — отметила Наталья Каныгина.

Участникам мероприятия рассказали о причинах конфликта, спровоцированного японской стороной, стремившейся захватить стратегически важные высоты — сопки Заозерную и Безымянную. Гости узнали о ходе двухнедельных ожесточенных боев, в которых советские войска впервые массово применили танки и авиацию для вытеснения захватчиков. Лекторы подчеркнули последствия хасанских событий: разгром японских дивизий заставил Токио пересмотреть свои планы по нападению на СССР, что сыграло ключевую роль в обеспечении безопасности восточных рубежей в будущем.

«Сегодня преемственность мужества ощущается особенно остро: наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и герои Хасана. Современные защитники Отечества — это прямые наследники той славы», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Историческая лекция в Центральной библиотеке стала частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее цель — объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.