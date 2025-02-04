Депутат Гузаль Данилова провела прием жителей в Лосино-Петровском

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский состоялся прием граждан, который провела муниципальный депутат Гузаль Данилова. Мероприятие направили на оказание помощи жителям, предоставив им возможность напрямую обсудить свои вопросы и проблемы с депутатом.

В ходе приема жители поделились своими просьбами и выразили благодарность. Среди обратившихся была многодетная семья, которая поблагодарила Гузаль Данилову за ранее оказанную поддержку, а также за приятные новогодние подарки для детей.

Другой житель поднял вопрос о ремонте подъезда, отметив, что его обращения через портал «Добродел» не дали результата. Депутат взяла ситуацию под личный контроль, пообещав содействие в решении проблемы.

Также на приеме озвучили вопрос гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Обратившийся рассказал о необходимости поддержки и попросил содействия. Гузаль Данилова оперативно откликнулась и пообещала организовать помощь в ближайшее время.

«Каждое обращение важно. Вопросы благоустройства, поддержка многодетных семей или помощь нашим защитникам — это шаги к созданию комфортной среды для всех. Я всегда готова поддерживать наших граждан и работать над решением их проблем», — отметила Гузаль Данилова.

Прием показал, что взаимодействие жителей с депутатами остается важным инструментом для улучшения жизни в округе.