Депутат Госдумы встретился с семьей погибшего героя СВО в Ленинском округе

Депутат Госдумы Роман Терюшков и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов навестили семью погибшего героя СВО Александра Божьева. 20 февраля они поздравили вдову бойца Яну с рождением сына Дениса и обсудили меры необходимой поддержки, чтобы помочь молодой маме поднять ребенка на ноги.

Александр был призван на службу в сентябре 2022 года, а в дальнейшем подписал контракт. 16 мая 2025 года под населенным пунктом Куземовка в Луганской Народной Республике рядовой совершил подвиг: во время разгрузки боеприпасов он первым заметил вражеский дрон и предупредил сослуживцев. Приняв удар на себя, Александр спас личный состав и сохранил боекомплект. За самоотверженность боец посмертно удостоен ордена Мужества. Через две недели после его гибели супруга Яна узнала, что ждет ребенка. Сын Денис родился 7 февраля.

«Александр отправился защищать Родину по зову сердца, как настоящий патриот. Он не вернулся домой, но оставил после себя самое ценное — продолжение рода, сына. Наша общая задача вместе с администрацией и неравнодушными людьми — помочь Яне поднять ребенка на ноги. Мы сделаем все, чтобы Денис рос, гордясь памятью своего отца, и стал достойным гражданином России», — подчеркнул Роман Терюшков.

В ходе визита гости передали семье подарки, в том числе специальное кресло-качалку для новорожденного, чтобы облегчить быт молодой мамы. Также обсуждались вопросы дальнейшего трудоустройства Яны.

«Мы не могли оставить семью без внимания. Передали специальное кресло-качалку для малыша — по своему опыту знаю, как важно иметь возможность ненадолго освободить руки и заняться домашними делами, зная, что ребенок в безопасности. Яне желаю стойкости и всего самого доброго, мы всегда будем рядом. Сейчас она в декрете, но в будущем мы поможем ей с работой. У Яны два высших образования, мы договорились, что она пришлет резюме, и мы подберем подходящую вакансию непосредственно в нашем округе», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Несмотря на жизненные испытания, Яна Божьева активно занимается волонтерством. Совместно с другими женами участников СВО она ежемесячно организует сбор гуманитарной помощи, продуктов и вещей для бойцов на передовой.