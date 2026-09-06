Депутат Госдумы встретился с работниками культуры в Химках

Встреча с Денисом Кравченко прошла в концертном зале центральной детской школы искусств. Участники обсудили развитие инфраструктуры, оснащение площадок и планы на будущее.

В 2007 году школу искусств признали «Национальным достоянием России», а в 2011 году включили в национальный реестр «Ведущих учреждений культуры России».

Денис Кравченко отметил, что культурная жизнь округа меняется на глазах, и важно обсуждать насущные задачи, связанные с оснащением площадок. Он поблагодарил участников за честный разговор о проблемах и смелые идеи и подчеркнул, что вместе предстоит создавать среду, в которой хочется творить, учиться и мечтать.

В мероприятии приняли участие депутаты Инна Монастырская, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, а также лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Инна Монастырская отметила, что подобные встречи имеют огромное значение для отрасли: именно в живом диалоге представители власти могут узнать из первых уст — от практиков, педагогов и руководителей — о том, чем на самом деле живет сфера культуры.

Участники отметили значительные успехи: по итогам прошлого учебного года воспитанники завоевали более тысячи наград высшей степени и 83 Гран-при на конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней. Центральная детская школа искусств и Детская школа искусств имени А. Н. Верстовского внесены в Общероссийскую книгу почета «Одаренные дети России».

В этом году драматический театр округа «Наш дом» отмечает 30-летие: зрителей ждут восемь премьер, фестивальная программа и гастроли. В этом году театр победил в грантовом конкурсе «Особый взгляд» — с февраля 2027 года начнутся показы спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей.

Кроме того, учреждения культуры будут активнее сотрудничать: выставки Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина пройдут в фойе театра перед спектаклями.