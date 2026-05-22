Депутат Госдумы встретился с педагогами школы № 8 и лицея № 7 в Химках

Денис Кравченко обсудил реализацию Народной программы «Единой России» в сфере образования и городского развития за пять лет. Конкретные результаты уже есть — 1 сентября 2025 года после капитального ремонта открылась школа № 8 имени Матвеева.

В здании установили новую мебель и современное оборудование, заменили все коммуникации, расширили учебные классы, отремонтировали крышу и фасад, а также бережно сохранили исторические элементы: лепнину, муралы и монументальные росписи. Сейчас в заведении обучаются более 700 учеников.

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 7 на улице Ватутина — работы выполнены на 50%. Детский сад рассчитан на 192 места, площадь работ превышает 3,5 тысячи квадратных метров. После корректировки проекта в конце прошлого года в здании добавили две секции и пищеблок. Открыть дошкольное отделение планируют к новому учебному году.

«Я еще раз убедился: когда власть и жители действуют вместе, результат всегда заметнее и ближе к реальным потребностям людей. Впереди — новые задачи, и вместе мы сделаем Химки еще комфортнее, современнее и уютнее для каждого», — отметил Денис Кравченко.

На встрече жители также внесли много новых предложений — например, по благоустройству территорий и модернизации инфраструктуры.

«Для меня было особенно ценно услышать мнения и предложения от тех, ради кого и работает наша программа, — от людей, которые каждый день сталкиваются с реальными вопросами и задачами, стоящими перед городом», — добавил Денис Кравченко.

Направить свои предложения по развитию округа можно через общественные приемные партии, по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50 или на сайте.