Депутат Госдумы встретился с коллективом Мосэнерго в Химках

Депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил теплоснабжающую компанию «Мосэнерго» в Химках. Там он встретился с трудовым коллективом.

Ключевые задачи нынешнего сезона и перспективы модернизации городской инфраструктуры стали главной темой обсуждения.

«Всего в этом году в рамках инвестиционной программы в Химках будет переложено более 4 километров тепловых сетей. Работы охватят 111 многоквартирных домов и завершатся до начала отопительного сезона. Кроме того, по ремонтной программе уже заменено свыше 5,3 километра трубопроводов», — рассказал Денис Кравченко.

Гидравлические испытания проводятся в округе в летний период. Это обязательный этап подготовки к зиме. Специалисты проверяют сети на прочность и герметичность, создавая повышенное давление, что позволяет заранее обнаружить и устранить уязвимые участки. Главная цель этих мероприятий — обеспечить бесперебойную подачу тепла в квартиры в период пиковых нагрузок на систему.

Теплоснабжающая компания «Мосэнерго» не только производит и транспортирует тепловую энергию, но и предоставляет широкий спектр сопутствующих услуг: от водоснабжения и водоотведения до проектирования, монтажа, технического обслуживания инженерных систем и внедрения энергоэффективных решений.