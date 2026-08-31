Депутат Госдумы встретился с фермерами в Коломне

В городском округе Коломна работают фермерские хозяйства, где производят молоко и сыры, выращивают ягоды и спаржу, разводят рыбу и крупный рогатый скот, занимаются семеноводством и производством картофеля. На встречу собрались представители семейных ферм и крупных сельхозпредприятий, которые работают в отрасли уже много лет.

Хозяйство Сергея Калына производит около 300 тонн молока в год, большая часть идет на собственную переработку — сыры, масло, сметану, творог. В «Садах Коломны» Владимира Булгакова выращивают больше десяти сортов клубники, малину и голубику. Семейная ферма Анастасии Лапшиной работает с 2019 года: на площади почти 90 гектаров растет клубника и гибридная алыча. Хозяйство «Варищи» развивает производство спаржи с 2018 года под брендом «ЭКОЛОМНА».

Своими результатами поделились и производители семян. «Мы развиваемся. И на сегодняшний день „Агрофирма Партнер“ внесла в реестр селекционных достижений более 350 сортов и гибридов томатной, огуречной и перечной группы. Поэтому мы развиваемся и уже готовим две новинки — это Захар и Фродо, это отечественные огурцы, партенокарпические, которые будут намного урожайней голландских огурцов, и я считаю, что этот процесс импортозамещения очень важен», — рассказал генеральный директор компании «Агрофирма Партнер» Василий Блокин-Мечталин.

Многие хозяйства получили поддержку уже на старте или в период расширения производства. Гранты позволили приобрести технику и оборудование, животных, теплицы и системы полива. Участники встречи отметили, что развитие местного сельского хозяйства — это не только увеличение производства, но и новые рабочие места, а также внедрение современных технологий. Предложения и вопросы фермеров обсудили с представителями власти, чтобы определить дальнейшие направления поддержки отрасли.