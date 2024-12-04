Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей Химок

Депутат Госдумы Ирина Роднина провела личный прием граждан, проживающих в Химках. Она вместе с местными народными избранниками и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства рассмотрела обращения заявителей и ответила на интересующие их вопросы.

Ветеран боевых действий Юрий Матвеев попросил помочь с перерасчетом пенсии. Ирина Роднина оказала содействие в формировании необходимого пакета документов и инициировала депутатское обращение для проверки материалов дела.

«Вопросы бывают разные, но тем не менее, в рамках тематических приемов мы можем помочь либо направить в ту или иную организацию информацию, чтобы получить грамотную квалифицированную помощь», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Напомним, что декада приемов граждан в Химках продлится до 10 декабря включительно. Встретиться с депутатами может каждый. Предварительно необходимо записаться по номеру телефона — 8 (916) 683-08-27 или по адресу: проспект Мельникова, дом № 12.

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