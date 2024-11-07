Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев встретился с семьями бойцов СВО в Балашихе

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» состоялась встреча с участием советника главы и социального координатора фонда «Защитники Отечества» Натальи Махониной. На встречу пришли женщины, которые попросили депутата Госдумы Вячеслава Фомичева помочь в решении социальных и медицинских вопросов, связанных с лечением, транспортировкой в Подмосковье и реабилитацией раненых мужей, участвующих в зоне СВО.

Депутат Вячеслав Фомичев взял каждую из ситуаций в работу.

«Поддержка семей военнослужащих является нашей основной задачей. Дополнительно в Балашихе можно обратиться в специальные организации поддержки и помощи семьям СВО», — отметил Вячеслав Фомичев.

В округе функционирует Комитет семей и воинов Отечества, а также Центр поддержки участников СВО, который находится по адресу: Московский проезд, 13. Связаться с центром можно по телефону +7 901 584-02-70.

Центр предоставляет помощь по широкому спектру вопросов, включая получение выплат, оформление кредитных каникул, устройство ребенка в детский сад. Специалисты также помогают разобраться с работой банковских карт и информируют о льготах, положенных родственникам участников СВО.

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