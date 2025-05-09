Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов почтил память ветеранов Ленинского округа
Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского округа Станислав Каторов почтили память участников Великой Отечественной войны. Они также навестили ветерана Раису Степановну Харланову, которая в те тяжелые годы работала медсестрой на фронте.
Вячеслав Фетисов и Станислав Каторов возложили цветы к мемориальному комплексу в Горках Ленинских и почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания.
«Время неумолимо, и с каждым годом свидетелей тех страшных событий становится все меньше. В Ленинском округе осталось восемь ветеранов Великой Отечественной войны, живых легенд, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны, нашего округа. Их возраст приближается к вековому рубежу, но в их глазах до сих пор горит огонь мужества и стойкости. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в знак признания их бесценного вклада в Победу, каждому из восьми ветеранов мы присвоили звание почетного гражданина Ленинского округа. Это не просто формальное признание заслуг, это дань уважения, благодарность за настоящее, которое они нам подарили», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
Станислав Каторов и Вячеслав Фетисов также навестили ветерана Раису Харланову. Они вручили ей поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева, подарки и обменялись воспоминаниями.
Раиса Степановна служила медсестрой. Участвовала в освобождении Праги и Берлина. Ее удостоили медалью «За оборону Сталинграда», ордена Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». После войны она много трудилась в шахте в Тульской области и на полях совхоза под Одессой. Вместе с мужем они воспитали трех детей.
В Видное Раиса Степановна переехала со своим старшим сыном. У нее большая и любящая семья, множество внуков и правнуков.
«Ее героизм в годы войны никогда не будет забыт, а ее продолжительная и полная событиями жизнь — это образец для подражания для молодежи. Был искренне рад увидеть Раису Степановну в добром здравии», — добавил Станислав Каторов.