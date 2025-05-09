Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов почтил память ветеранов Ленинского округа

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского округа Станислав Каторов почтили память участников Великой Отечественной войны. Они также навестили ветерана Раису Степановну Харланову, которая в те тяжелые годы работала медсестрой на фронте.

Вячеслав Фетисов и Станислав Каторов возложили цветы к мемориальному комплексу в Горках Ленинских и почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Время неумолимо, и с каждым годом свидетелей тех страшных событий становится все меньше. В Ленинском округе осталось восемь ветеранов Великой Отечественной войны, живых легенд, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны, нашего округа. Их возраст приближается к вековому рубежу, но в их глазах до сих пор горит огонь мужества и стойкости. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в знак признания их бесценного вклада в Победу, каждому из восьми ветеранов мы присвоили звание почетного гражданина Ленинского округа. Это не просто формальное признание заслуг, это дань уважения, благодарность за настоящее, которое они нам подарили», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов и Вячеслав Фетисов также навестили ветерана Раису Харланову. Они вручили ей поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева, подарки и обменялись воспоминаниями.